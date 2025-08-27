Így vélekednek a pécsiek a Tisza Párt adózási tervéről! (VIDEÓ)

augusztus 27., szerda

A Tisza Párt gazdasági kabinetje egy háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését fontolgatja, ha megnyernék a következő választást. A változtatás lehetősége a pécsiek körében is heves reakciókat váltott ki, sokan a Tisza Párt nevét sem akarják hallani.

Bama.hu

Egy feljegyzés szerint évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalék lenne az adó, 15 millió fölött pedig 33 százalék. Ez azt jelentené, hogy már a havi 416 ezer forint fölött keresőknek is többet kellene befizetniük, a legmagasabb sávba pedig a havi 1 millió 250 ezer forintnál nagyobb jövedelemmel rendelkezők tartoznának. A Tisza Párt javaslata az orvosokat, mérnököket, vezető beosztásban dolgozókat különösen érzékenyen érintené.

Tisza Párt adóemelés
A Tisza Párt komolyan átszabná az adózást – ennek Pécsen sem örülnek
Fotó: MW

A legtöbben kifejezetten elutasítják az elképzelést. Egy nyugdíjas úr szerint 

rossz irány, ha a dolgozó emberektől még több pénzt vesznek el. Már így is nehéz kijönni a fizetésből, hát még ha megemelik az adót.

 Egy fiatal anyuka úgy véli: 

Nem biztos, hogy igazságos, ha pont azokat büntetik, akik tanultak, dolgoznak és többet keresnek. Inkább a kiadásokat kéne csökkenteniük, nem újabb terheket kitalálni.

Sokak még a Tisza Párt nevét sem szeretnék hallani

A városban többen azt hangsúlyozták, hogy nemcsak az adóreformot, de magát a Tisza Pártot sem látják hitelesnek. Egy nyugdíjas például úgy fogalmazott: 

Nem akarok sem a pártról, sem Magyar Péterről hallani. Az egész olyan, mintha csak politikai számítás lenne, nem pedig valós segítség az embereknek.

 Egy másik megkérdezett pedig azt mondta: 

A Tisza Párt most nagy hangon beszél, de szerintem ebből semmi nem lesz. A választások előtt mindig bedobnak valami hangzatos ötletet.

A pécsiek véleménye is arra utal, hogy  valóban kockázatos lehet a Tisza Párt elképzelése.

 

