Káosz: megszűnt a Tisza Sziget, baranyai csoportok is feloszlottak

Az Amarodrom Tisza Sziget vezetője, Kőrös Ferenc a minap jelentette be, hogy egy országos találkozó után feloszlatja a szervezetet, és azt kérte, hogy a szigethez tartozó csoportok is így tegyenek haladéktalanul. A feloszlás napján pedig még arról posztolt a szervező, hogy Nógrád vármegyéből is szerettek volna hozzájuk csatlakozni, de kisbéri, Bács-Kiskun vármegyei csoport is alakult korábban, nagyjából nyolc vármegyében jelen voltak. Kőrös Ferenc a közösségi oldalán azt közölte, hogy „nagyon nagy bocsánatkéréssel kell, hogy forduljak hozzátok, mert én voltam az, aki azt ígérte nektek, hogy alakítsunk Tisza Szigeteket, azt ígértem, végre van egy olyan párt, aki egyenrangú embereknek tekint minket, egyenlő bánásmódban lesz részünk, ahol lesz igaz cigány érdekképviseletünk. Pár hónapos munkánk után mégis én voltam az, aki azt mondta nektek: tévedtem!”

Kőrös Ferenc élő adásban jelentette be a roma Amarodrom Tisza Sziget feloszlását

Sokan tartották a markukat

A vezető a facebookos videójában arról is beszélt az okok között, hogy Magyar Péter egyik összejövetelén, megalakulásuk idején arra lett figyelmes, hogy olyan emberek bukkantak fel, akik a Fidesznél is tartották markukat, és Magyar Pétertől sem azt kapták, amit vártak volna. Nagyot csalódtak – mondta.

Magyar Péter ugyanis korábban azt hirdette, hogy rendet tesz a cigányság ügyében, hogy felkarolja a roma közösséget, és véget vet a rendszer szintű kizsákmányolásnak. Most viszont, kedves barátaim, őszintén meg kell mondjam: eddig számomra ez csalódás. Mert – és figyeljetek jól, amit most mondok – a mai napig nem látok valódi politikai akaratot a cigányság problémáinak megoldására. (...) A Tisza Párttól ezt a szándékot nem látom.

Kiemelte, most úgy látszik, hogy nem odavaló emberek fogják képviselni a cigányságot a Tisza Pártban. Majd azt is közölte, hogy azért is csalódott, mert a Bruti nevű humorista, miután letetvesezte, lebüdösezte a cigányságot, az minden jóérzésű cigányt megérintett és ez ügyben nem szólalt meg a párt, de Brutiból akár még parlamenti képviselő is lehet.

A Tisza Sziget feloszlása után bocsánatot kért

Külön bocsánatot kért a dél-baranyai település, Alsószentmárton polgármesterétől, Balogh Krisztiántól, miután ő és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozott hozzájuk Kőrös Ferenc hívó szavára. A falut 1200-an lakják, száz százalékig cigány nemzetiségű és nehéz sorsú településről van szó, ahol rengeteg támogatójuk volt állítása szerint.