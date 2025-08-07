Több híresség látogat a baranyai fürdőbe, óriási lesz a buli

Augusztus 8. és 10. között rendezik meg a XIII. Fürdőfesztivált Magyarhertelenden. A háromnapos program a helyi termálfürdő és strand területén zajlik, változatos zenei és szórakoztató eseményekkel. Pénteken Dj Simi és Öcsi pool partyja indítja a fesztivált. Szombaton délutántól sörparti, Szabó Ádám harmonikaműsora, valamint a kaposvári Roxínház Hair-musicalje várja az érdeklődőket. Az estét látványos tűzijáték zárja. Vasárnap Rudán Joe és Tóth László akusztikus koncertje hallható, emellett zenei kvíz, kívánságműsor és mazsorett-bemutató is szerepel a programban. A rendezvény családbarát, a fürdő vendégei számára is látogatható.