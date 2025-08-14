augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyedi ételek

8 órája

Tóparti paradicsomünneppel készülnek minden korosztálynak

Címkék#kürtőskalács#paradicsomünnep#tópart#csocsó

A perekedi tóparton rendezik meg augusztus 16-án, 15 órától a Perekedi Paradicsom Parádét.

Tóth Viktória
Tóparti paradicsomünneppel készülnek minden korosztálynak

A programok között minden korosztály találhat kedvére valót, lesz csocsó-bajnokság, kürtőskalács-sütés, asztalitenisz, légvár, valamint különböző kézműves foglalkozásokkal várják a résztvevőket.

Egyedi ételek készítéséhez helyszínt biztosítanak, azonban előzetes regisztráció szükséges. A paradicsom kedvelőinek külön program a magról nevelt, termesztett paradicsomok versenye, melyre a nevezés 15:30 és 16 óra között a helyszínen lehetséges. A rendezvényen majd paradicsomos káposzta vacsora lesz, emellett DJ szórakoztatja a közönséget 15 és 23 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu