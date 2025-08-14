Egyedi ételek
1 órája
Tóparti paradicsomünneppel készülnek minden korosztálynak
A perekedi tóparton rendezik meg augusztus 16-án, 15 órától a Perekedi Paradicsom Parádét.
A programok között minden korosztály találhat kedvére valót, lesz csocsó-bajnokság, kürtőskalács-sütés, asztalitenisz, légvár, valamint különböző kézműves foglalkozásokkal várják a résztvevőket.
Egyedi ételek készítéséhez helyszínt biztosítanak, azonban előzetes regisztráció szükséges. A paradicsom kedvelőinek külön program a magról nevelt, termesztett paradicsomok versenye, melyre a nevezés 15:30 és 16 óra között a helyszínen lehetséges. A rendezvényen majd paradicsomos káposzta vacsora lesz, emellett DJ szórakoztatja a közönséget 15 és 23 óra között.
