Tóparti paradicsomünneppel készülnek minden korosztálynak

A programok között minden korosztály találhat kedvére valót, lesz csocsó-bajnokság, kürtőskalács-sütés, asztalitenisz, légvár, valamint különböző kézműves foglalkozásokkal várják a résztvevőket.

Egyedi ételek készítéséhez helyszínt biztosítanak, azonban előzetes regisztráció szükséges. A paradicsom kedvelőinek külön program a magról nevelt, termesztett paradicsomok versenye, melyre a nevezés 15:30 és 16 óra között a helyszínen lehetséges. A rendezvényen majd paradicsomos káposzta vacsora lesz, emellett DJ szórakoztatja a közönséget 15 és 23 óra között.