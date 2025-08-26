Tovább gyűrűzik a pécsi banánfa-sztori: videón a kutyasétáltatás közben lopó kertbarát

Happy endre vágynak
Mint arról korábban már írtunk, hivatalosan még meg sem nyitott a városban a „Pécsi Bagel” néven induló reggeliző- és brunchétterem, de a nyitásra készülő csapatnak máris szomorú és elkeserítő hírekről kellett beszámolnia.
Azóta kiderült, hogy az egyik elkövető visszavitte a növényt, róla így nem került ki a közösségi felületekre videó, azonban a kutyasétáltatás közben kárt okozó tolvaj még adós a hazaszállítással. Újabb három napot kapott arra, hogy helyesen cselekedjen, hiszen örülnének, ha happy end lenne a történet vége.
A Pécsi Bagel szeptemberben nyit, a Szabadság utca 30. szám alatt.
