Tovább gyűrűzik a pécsi banánfa-sztori: videón a kutyasétáltatás közben lopó kertbarát

Tovább gyűrűzik a pécsi banánfa-sztori: videón a kutyasétáltatás közben lopó kertbarát

Forrás: Pécsi Bagel

Mint arról korábban már írtunk, hivatalosan még meg sem nyitott a városban a „Pécsi Bagel” néven induló reggeliző- és brunchétterem, de a nyitásra készülő csapatnak máris szomorú és elkeserítő hírekről kellett beszámolnia.

Azóta kiderült, hogy az egyik elkövető visszavitte a növényt, róla így nem került ki a közösségi felületekre videó, azonban a kutyasétáltatás közben kárt okozó tolvaj még adós a hazaszállítással. Újabb három napot kapott arra, hogy helyesen cselekedjen, hiszen örülnének, ha happy end lenne a történet vége.

A Pécsi Bagel szeptemberben nyit, a Szabadság utca 30. szám alatt.

