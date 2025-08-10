Továbbra is a Duna hullámsírjában nyugszik a Mohácsnál elsüllyedt T-34-es tank

1944 novemberétől december 26-ig állt Mohácsnál az a pontonhíd, amelyet az előrenyomuló orosz csapatok keltek át a szigetből a városi oldalra. A híd az utolsó napokban súlyosan megrongálódott, miután beszakadt egy T-34-es orosz tank alatt, amely a személyzetével együtt a Dunába süllyedt. (Más beszámolók szerin a hidat a zajló jég rongálta meg, s ezért történt a baleset.) Az esetnek sok szemtanúja volt, s a történetet évtizedekkel felkapta nemcsak a korabeli magyar, hanem az orosz sajtó is. 1971-ben - a mohácsi városi pártbizottság kezdeményezésére - elkezdték kutatni a Duna mélyén lévő tank helyét. Több alkalommal is katonai búvárok indultak a T-34-es keresésére, azonban évekig nem jártak sikerrel. 1975-ben azonban rátaláltak a szigeti rév közelében.

Minderről a Dunántúli Napló is beszámolt:

Hosszas kutatás után a Magyar Néphadsereg búvárai megtalálták azt a szovjet T- 34-es harckocsit, amely 1944. decemberében zuhant a pontonhídról Mohácsnál a Dunába. Erről a rendkívüli eseményről ad hírt december 17-i számában az Izvesztyija, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának több mint 9 millió példányban megjelenő napilapja. Az újság magyarországi tudósítója A. Ter-Grigorján egyben közli a szemtanúk, Lovász Antal és Bubreg János mohácsi lakosok emlékezéseit is, akik igen sok hasznos adattal járultak a kutatás sikeréhez. Amint arról már a Dunántúli Naplóban is több ízben beszámoltunk, 1971 óta keresik kisebb nagyobb megszakításokkal a 30 évvel ezelőtt eltűnt harckocsit. Eredményt azonban csak a hetekkel ezelőtt végzett műszeres keresés hozott. Az Izvesztyija a búvár elmondása alapján közli, hogy a tankra csaknem három méter hordalék és több mint tizenhat méter víz nehezedik. A Szovjetunióban is már szinte legendák keringenek a hősi halált halt négy tankistáról és a T-34-es harckocsiról'. Nem akad olyan nap, hogy ne érkezne levél az Izvesztyija szerkesztőségéhez, amelyben családok érdeklődnek az eltűnt legénység névsoráról. Mind többen jelentkeznek azonban olyanok is, akik személyes résztvevői voltak a 44-es mohácsi átkelésnek. Ezek leveleiből idéznénk kettőt. N. M. Ermola, közgazdász kandidátus, donyecki lakos: „Vaksötét, esős, szeles éjszaka volt, csak a folyó hullámainak csapódását hallottuk a másik partról'. A legalkalmasabb időnek bizonyult az átkelésre, mert a német repülőgépek nem vehettek észre bennünket. A Duna fekete hullámai tépték, cibálták a pontonhidat...

G. V. Csernjákov kijevi lakos pedig így emlékszik a mohácsi átkelésre:,

... a hidegtől, a fáradtságtól tiszt és közlegény már alig állt a lábán, de senki sem gondolhatott a pihenésre, hiszen az ellenség a közelben volt...

Lassan összeáll az a kép, amelyből mind többet tudhatunk meg a harckocsi sorsáról.

A legnagyobb azonban még hátra van, hiszen három évtizedes iszapágyból kell kiszabadítani az acélkolosszust, s ez most már hamarosan megtörténhet

- írja a tudósító. A. Ter-Grigorján és Mihail Kadét kapitány, a Lenini Lobogó magyarországi szerkesztője legutóbbi mohácsi látogatása alkalmával maximális segítséget ígért a városnak a harckocsi kiemeléséhez, hiszen ez a becslések szerint legalább egymillió forintba kerülne.

A harckocsi kiemelése úgy látszik elérhetővé válik, s aligha állíthatna Mohács szebb emlékművet hazánk felszabadítása 30. évfordulója tiszteletére

- írta a lap.