Továbbra is a hagyományok útján: ünnepi testületi ülés lesz a várban

Pécsvárad Város Képviselő-testülete a hagyományoknak megfelelően augusztus 19-én 17 órakor ünnepi testületi ülést tart a Pécsváradi várban, melyen átadjuk a városi kitüntetéseket. Az alkalom ünnepi hangulatát a Pécsváradi Női Kamarakórus és a Pécsváradi Rézfúvós Kamarazenekar szereplése fogja tovább emelni – tájékoztatta az érdeklődőket Gál Krisztián, Pécsvárad Város Polgármestere.