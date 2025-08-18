Ünnepi hangulatban
30 perce
Továbbra is a hagyományok útján: ünnepi testületi ülés lesz a várban
A Pécsváradi vár remek programokkal várja a látogatókat egész nyáron.
Forrás: MW
Pécsvárad Város Képviselő-testülete a hagyományoknak megfelelően augusztus 19-én 17 órakor ünnepi testületi ülést tart a Pécsváradi várban, melyen átadjuk a városi kitüntetéseket. Az alkalom ünnepi hangulatát a Pécsváradi Női Kamarakórus és a Pécsváradi Rézfúvós Kamarazenekar szereplése fogja tovább emelni – tájékoztatta az érdeklődőket Gál Krisztián, Pécsvárad Város Polgármestere.
