augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi hangulatban

30 perce

Továbbra is a hagyományok útján: ünnepi testületi ülés lesz a várban

Címkék#Pécsvárad Város Képviselő-testülete#Pécsváradi Női Kamarakórus#Pécsváradi Rézfúvós Kamarazenekar#hagyomány

Tóth Dávid
Továbbra is a hagyományok útján: ünnepi testületi ülés lesz a várban

A Pécsváradi vár remek programokkal várja a látogatókat egész nyáron.

Forrás: MW

Pécsvárad Város Képviselő-testülete a hagyományoknak megfelelően augusztus 19-én 17 órakor ünnepi testületi ülést tart a Pécsváradi várban, melyen átadjuk a városi kitüntetéseket. Az alkalom ünnepi hangulatát a Pécsváradi Női Kamarakórus és a Pécsváradi Rézfúvós Kamarazenekar szereplése fogja tovább emelni – tájékoztatta az érdeklődőket Gál Krisztián, Pécsvárad Város Polgármestere.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu