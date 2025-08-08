Tucatnyi helyen várják a véradókat, nagyon fontos a segítség

Az utolsó harmadába értünk a nyárnak, ám ez mit sem változtat azon, hogy a nyaralások, pihenések, utazások idején semmit nem veszített fontosságából, jelentőségéből a véradás és az azzal kapcsolatos egészségügyi segítségnyújtás.

Az alábbiakban az elkövetkező napok baranyai véradó eseményeit tesszük közzé az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatója alapján.

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 11. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 11. 08:00 - 15:00

Komló, Komló (Eszperantó tér 1.) augusztus 11. 15:00 - 17:30

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 12. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 12. 08:00 - 15:00

Pécs, Tesco Budai Vám Pécs (Budai Vám utca 1.) augusztus 12. 13:00 - 15:00

Pécs, Tesco Pécs (Makay István u. 5.) augusztus 12. 16:00 - 19:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 13. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 13. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 14. 08:00 - 18:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 14. 10:00 - 17:00

Pécs, McDonald's Pécs (Siklósi út 68.) augusztus 14. 15:00 - 19:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 15. 08:00 - 15:00

Pécs, McDonald's Pécs (Siklósi út 68.) augusztus 15. 15:00 - 19:00