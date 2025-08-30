34 perce
Elmarad a buszos sztrájk Pécsen – kompromisszumos megoldás született a Tüke Busz szerint
Fotó: Kovács Liliána
A Tüke Busz közleménye szerint a társaság és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet megállapodott a dolgozók idei második béremeléséről. A munkavállalók 2025. július 1-jétől visszamenőlegesen 3,5 százalékos alapbér-emelést kapnak. A cég a megállapodást saját forrásból teljesíti költségcsökkentő intézkedések mellett. A szakszervezet által meghirdetett, 2025. augusztus 31. napjától tervezett határozatlan idejű sztrájk így elmarad.
Szeptember 1-től életbe lép a korábban meghirdetett őszi menetrend:
https://mobilitas.biokom.hu/docs/20250901_menetrend.pdf