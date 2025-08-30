augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közzétették a fejleményeket

1 órája

Elmarad a buszos sztrájk Pécsen – kompromisszumos megoldás született a Tüke Busz szerint

Címkék#társaság#menetrend#sztrájk#közlemény#alapbér

A Tüke Busz Zrt. vezetése és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet között kompromisszumos megállapodás született a dolgozók idei második évközi béremelésével kapcsolatban. A megállapodás értelmében a munkavállalók 2025. július 1-től visszamenőlegesen megkapják a kért alapbér/alapórabér tekintetekében a 3,5%-os béremelést – közölte a Tüke Busz Zrt.

Bama.hu
Elmarad a buszos sztrájk Pécsen – kompromisszumos megoldás született a Tüke Busz szerint

Elmarad a buszos sztrájk Pécsen – kompromisszumos megoldás született a Tüke Busz szerint

Fotó: Kovács Liliána

A Tüke Busz közleménye szerint a társaság és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet megállapodott a dolgozók idei második béremeléséről. A munkavállalók 2025. július 1-jétől visszamenőlegesen 3,5 százalékos alapbér-emelést kapnak. A cég a megállapodást saját forrásból teljesíti költségcsökkentő intézkedések mellett. A szakszervezet által meghirdetett, 2025. augusztus 31. napjától tervezett határozatlan idejű sztrájk így elmarad.

Szeptember 1-től életbe lép a korábban meghirdetett őszi menetrend

https://mobilitas.biokom.hu/docs/20250901_menetrend.pdf
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu