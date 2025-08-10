Élénkül a tűzifa piaca, érdemes figyelni az akciókat

Ha nem is pangott, de gyengélkedett az elmúlt télen a hazai tűzifa piac, a korábbi enyhe tél miatt nagyon sok családnál ott volt még az udvaron a betárazott készlet. Csúcsforgalom még nincs, viszont az előrelátók már megkezdték a téli tüzelő beszerzését Baranyában.

Az önkormányzatok gyakran nem csak a szociális tűzifa beszerzésében, elosztásában közreműködnek, hanem a rászorulókhoz való kiszállításban is

Fotó: MW / Forrás: MW

A piac megmozdulását mutatja, hogy a vármegye támogatásra jogosult településeinek egy részére már megérkezett az államilag finanszírozott szociális tűzifa szállítmánya.

Mint korábban megírtuk, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium döntése értelmében 2025-ben országosan 5 milliárd forint áll rendelkezésre a program megvalósítására. A támogatásra azok az 5000 fő alatti lakosságszámú önkormányzatok pályázhattak, amelyek vállalták a szociális célú tűzifa vagy barnakőszén beszerzését és elosztását a rászorulók között. Baranyában hagyománya van a segítségnyújtás ilyen formájának, több település lakónak okoz komoly kihívást megbirkózni a téli hidegekkel. Idén térségünkben közel 270 önkormányzat részesülhet az állami segítségből.

A falvak célja, hogy a szociális tűzifa az őszi-téli fűtési idény kezdete előtt mindenképpen kiosztásra kerüljön a rászorulók körében.

A tűzifahasználók jól tudják, hogy az állami-önkormányzati hozzájárulással leszállított tétel csak egy ideig nyújt védelmet a téli hideg ellen, ezért a támogatásra jogosultak körében is sokan már most elkezdték a fa beszerzését. Őket igazolja az a szakember is, aki szerint ilyenkor a vevők még nagyobb eséllyel találnak korábban kitermelt, megfelelően kiszáradt fát a tüzépeken, az erdészeteknél, vagy az erre szakosodott vállalkozásoknál. A száraz, könnyebb fajsúlyú fának nem csak az égési hatékonysága jobb, de a vevő pénztárcáját is jobban kíméli.

M inden évben érdemes odafigyelni a tűzifa biztonságos beszerzésére

A tűzifapiac beindulása kapcsán minden évben érdemes odafigyelni a biztonságos beszerzésre. Ajánlatos a NÉBIH által ajánlott kereskedőkhöz fordulni – van feketelista is a csaló kereskedőkről – , és kellő körültekintéssel eljárni a vásárláskor. Minden esetben kérjünk számlát a vásárlásról, leszállításkor győződjünk meg róla, hogy azt és annyit kaptunk, amit és amennyit megrendeltünk.