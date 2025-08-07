Felejthetetlen tűzijátékot ígér a baranyai város

Szeptember első hétvégéjén élettel telik meg idén is Komló belvárosa: a Bányásznapokat szeptember 5–7. között rendezik meg. Idén is sokszínű programmal, neves fellépőkkel és hagyományőrző eseményekkel, látványos tűzijátékkal várják az érdeklődőket. A rendezvény fő helyszíne a korábbi évek hagyományait követve az Eszperantó tér, de a színház, a Kaptár, valamint a Múzeumkert is több programnak ad otthont.

Nagyszabású tűzijátékkal készül a baranyai város az ünnepre

Fotó: Cseh Gábor

A szervezők közlése szerint a hivatalos program szeptember 5-én kezdődik, de már az azt megelőző napokban is lesznek a három napos rendezvénysorozathoz kapcsolódó események. Augusztus 28-án Árgyelán György fotókiállítása nyílik meg a színházban, másnap pedig a Dunántúli Napló Komlón készült fotóiból nyílik tárlat a Kaptárban. A várossá nyilvánítás évfordulójához kapcsolódóan a szilvási kézilabda-munkacsarnok átadó ünnepségét is ezekben a napokban tartják - szeptember 4-én 11 órakor tartják az ünnepi eseményt.

A Bányásznapok első hivatalos napján ünnepségek és esti koncertek várják az érdeklődőket: szeptember 5-én délután koszorúzással veszi kezdetét a programsorozat a Bányász Emlékműnél, majd 18 órakor ünnepi képviselő-testületi ülésre kerül sor a színházban. Az Eszperantó téren 18 órától a Seholnap Acoustic lép színpadra, 20 órától pedig Horváth Tamás koncertezik, majd DJ Főfő zenéivel zárul az este.

Az est fénypontja lesz a látványos tűzijáték

Szeptember 6-án 9 órától nyílik meg a Civil Ízek Utcája az Eszperantó téren, ezzel párhuzamosan pedig véradásra is lehetőség nyílik a Városi Sportközpontban. Délután helyi művészeti csoportok lépnek fel: Senior Örömtánc, Csillag Mazsorett, New Generation, Fekete Láng, Cats&Jazz zenekar is láthatók lesznek, majd 18 órától Szabad Prédák, 19.15-től Másvilág koncertezik, 21 órakor pedig kezdődik a látványos tűzijáték. Azt követően 21.30-tól a ValMar zenél, majd DJ Leemon és Pepe bulija zárja.

A rendezvénysorozat utolsó napja gyerekprogrammal indul: szeptember 7-én 9.30-kor a Buborék Zenekar koncertje szórakoztatja a legkisebbeket az Eszperantó téren, 11 órakor pedig a Múzeumkertben a Szárba szökkenő jövőnk ünnepséget tarják. A délután folyamán helyi zenekaroké a színpad. Fellép többek között a Hell City, a 40+ zenekar, a Chili Pappas, a 7300 Bluesmegálló, majd 20 órától a CS.Í.T. zenekar zárja a háromnapos programsorozatot.

A Komlói Bányásznapok minden programja ingyenesen látogatható a komlói lakosok számára. A nem komlóiak számára a jegyek kizárólag az esti koncertekre vonatkoznak, minden más program számukra is díjmentes.