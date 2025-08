Van otthon régi TV-boxod? Súlyos pénzekbe fájhat, ha ezt nem tudod

2025-ben már természetes, hogy számos TV szolgáltató közül választhatunk, és gyakran egy csomagban kezelhetjük a TV, telefon és internetszolgáltatásainkat. Néhány évvel ezelőtt azonban még sokan váltogatták a szolgáltatókat, keresve a legjobb ajánlatot. Ennek eredményeként rengeteg háztartásban lapul egy-egy régi, használaton kívüli TV-box a padláson – sokan talán nem is sejtik, de ezek akár anyagi terhet is jelenthetnek számukra.

A TV-box kapcsán pénzt követelnek tőlünk, több tv szolgáltatótól is előfordult ilyen.

Nem adtad le a régi TV-boxot? Most bekérik az árát

Több szolgáltatónál is felütötte a fejét a jelenség, több év után is jelentkezhetnek a régi TV-boxért, melyet nem adtunk le.

Kaptam egy levelet az egyik TV szolgáltatótól, miszerint 6 évvel ezelőtt, ismétlem, 6 éve, amikor megszüntettem a szolgáltatást, nem adtam le a TV-boxot (egyébként leadtam). Ennek okán fizessek be 8 napon belül 90.000 forintot. Mit lehet ilyenkor tenni?

– kérdezte kétségbeesetten olvasónk.

Az eset nem egyedi, mások is kaptak különböző hívásokat, emaileket fizetési felszólítással. Akadt olyan felhasználó is, akiket egyenesen egy behajtó cég keresett meg. Több szolgáltatónál is megtörténtek ezek az esetek, az összegek minden esetben eltérőek voltak, és helyenként átlépték a százezer forintot is.

TV és internet számlákon keresztül is támadnak a csalók 2025-ben

Bár alap esetben ez a történet nem egy csalásból indul ki, érdemes minden hasonló jellegű felszólítás esetén megkeresni először magát a szolgáltatót, hogy biztosan ők küldték-e ki a levelet, vagy a csalóktól érkezett a hamis számla.

Mit tehetek, ha valóban a szolgáltató által pénzt követelnek tőlem?

A jogi szabályozás nem teljesen egyértelmű az ügyben, azonban azzal nem árt tisztában lenni, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésekből eredő polgári jogi igények elévülési ideje 1 év. Az egyéb előfizetéseinkből eredő követelésekre is ez a vonatkozó szabály, legyen az mobiltelefon-előfizetés vagy internet-előfizetés. Ehhez csupán egy tértivevényes levelet kell írnunk a fentiekre hivatkozva, és a legtöbb esetben ezzel le is zárul az ügy. A kulcs tehát az erélyesség, ne hagyjuk magunkat, hiszen jó eséllyel megspórolhatjuk azt a pénzt, amit kicsengetnénk egy régi, dohos készülék miatt.