Új helyre költöznek a fogorvosi rendelők

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb beruházásaként új egészségügyi centrum épül Bólyban. Az orvosi rendelők az építkezés ideje alatt új helyeken, a város különböző, erre a célra kialakított helyiségeiben fogadják a betegeket. Most a fogászati rendelők költöznek két ütemben, a Hunyadi utca 3. szám alatt található Kollégium épületének földszintjén kialakított új rendelőkbe.

Az önkormányzati tájékoztató szerint dr. Zubor Éva, dr. Szobotka Rita doktornők 2025. augusztus 25-29 között költöznek, a rendelés kezdete az új helyen 2025. szeptember 1. Dr. Ferencz Felícia doktornő szeptember 1-5. között költözik, míg rendelését az új helyen 2025. szeptember 08-án kezdi meg. A költözés ideje alatt akut esetekben egymást helyettesítik a fogorvosok.