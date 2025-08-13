38 perce
Itt is van az új KRESZ: így változnak a sebességhatárok és a rolleresek élete is sanyarúbb lesz
Könnyedén büntethető lesz az egyik leggyakoribb szabálysértés. Az új KRESZ 2026. szeptember 1-jén élesedhet.
Balesetmentesebb világ jön, legalábbis ez a cél.
Forrás: MW
Fotó: Melinda Czinege
Lőtávolon belül járunk: a 2026-ra tervezett nagy újítások kapcsán megnéztük, hogy a KRESZ változtatások miként érinthetik az autósokat. Az új KRESZ szerint több szabály is módosulhat. Változhatnak a sebességhatárok, valamint az elektromos rollerek szabályozása is szigorodhat.
Nyakunkon az új KRESZ: egy év múlva élesedhet
A szabályok összeállítása már régóta folyamatban van, az új KRESZ előreláthatólag 2026. szeptemberében élesedhet, a közlekedés több szegmensét is érintheti. Nagy változás lehet a mikromobilitási eszközök, például az elektromos rollerek egyértelmű szabályozása, de egyéb fontos módosítások is várnak az autósokra.
Az egyik legnagyobb horderejű változást az utakon a B-s jogsival rendelkező vezetők motorhasználata hozhatja. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, egyrészt a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a Pécsen belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás, ily módon pedig a várakozás alatti károsanyag-kibocsátás is csökken. A külföldi példák szerint nem nőtt meg a motoros balesetek száma az intézkedés hatására. Tilos lesz a driftelés és a motoros egykerekezés is, amely bár eddig is tilos volt, de csak utalások voltak a KRESZ-ben a veszélyes manőverekre, ezentúl a várakozások szerint egyértelműsítenek mindent, ami ebbe a kategóriába tartozik.
Rengeteg ráfutásos baleset történik, ezt előzhetik meg
A törekvések szerint ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat. A tervezett KRESZ változások szerint 1-2 másodperc lesz az előírás a pillanatnyi sebességhatártól függően, így értelemszerűen a városokban és kétsávos utakon kisebb, gyorsforgalmi utakon, autópályákon pedig nagyobb követési távolságot írnak elő, mellyel szeretnék csökkenteni a ráfutásos balesetek számát. Baranyában már 2025-ben is számtalan ilyen sajnálatos esetről kellett beszámolnunk.
Változhat pár sebességhatár is
A gyorshajtás és az azért járó bírság igencsak forró témának számít, ám az új változások elsősorban nem a fő- és mellékutakon közlekedő autósokat érintik majd. Szeretnék felemelni a 3,5 tonna feletti buszok és tehergépkocsik megengedett sebességét 90 km/órára lakott területen kívül. A másik hasonló kategóriájú változás az autópályákat érintheti: a 130 km/órás általános korlátozás megtartása mellett egyes szakaszokon 140 vagy akár 150 km/órára fogják növelni a sebességhatárt.
Külön elektromos roller KRESZ jön?
Bizony, nagy esély van rá, hogy a mikromobilitási eszközökre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a KRESZ változások kapcsán. Igény lenne is a dologra, ugyanis borzasztó a közlekedési morál, rengetegen felelőtlenül használják ezeket a könnyen elérhető elektromos eszközöket Pécsen is.
A tervek szerint megkülönböztetik majd a kisebb és nagyobb teljesítményű elektromos rollereket:
- A kisebb teljesítményű rollerek legfeljebb 25 km/h sebességre képesek. Ezeket 12 éves kortól lehet majd vezetni, de 12–13 éves korban csak kerékpáros sisak viselésével. A járdán legfeljebb 10 km/h-val, egyéb területeken maximum 20 km/h-val közlekedhetnek.
- A nagyobb teljesítményű rollerek a segédmotorokra vonatkozó szabályozás alá esnek. Ezekhez 14 éves korhatár és kötelező felelősségbiztosítás kapcsolódik. Legnagyobb megengedett sebességük 45 km/h, de járdán nem használhatók, csak úttesten vagy kerékpárúton – ez utóbbin csak csökkentett sebességgel. Utas szállítása nem engedélyezett egyik kategóriában sem.
Jogosítvány rollerre? – nem kizárt, hogy bevezetik
Olyan gondolatok is napvilágot láttak az elektromos rollerek kapcsán, miszerint érdemes lenne valamilyen formában egy jogosítvány kibocsátását hozzárendelni ehhez a közlekedési eszközhöz. Az szinte biztos, hogy a KRESZ vizsga elvégzése kötelező lesz a használatukhoz.
Katona Ágnes, pécsi járművezető szakoktató szerint üdvözlendő minden olyan irányba mutató döntés, amely a balesetveszélyt hivatott csökkenteni, ugyanakkor fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ezen szabályokat szigorúan be is kell tartatni minden közlekedővel, különben nem fognak ráállni az emberek. A szakértővel korábban már beszélgettünk a rolleresek helyzetéről a pécsi közlekedésben.