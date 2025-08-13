Itt is van az új KRESZ: így változnak a sebességhatárok és a rolleresek élete is sanyarúbb lesz

Lőtávolon belül járunk: a 2026-ra tervezett nagy újítások kapcsán megnéztük, hogy a KRESZ változtatások miként érinthetik az autósokat. Az új KRESZ szerint több szabály is módosulhat. Változhatnak a sebességhatárok, valamint az elektromos rollerek szabályozása is szigorodhat.

Az új KRESZ kitérhet a rolleresekre is, ennek rengetegen örülnének.

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

Nyakunkon az új KRESZ: egy év múlva élesedhet

A szabályok összeállítása már régóta folyamatban van, az új KRESZ előreláthatólag 2026. szeptemberében élesedhet, a közlekedés több szegmensét is érintheti. Nagy változás lehet a mikromobilitási eszközök, például az elektromos rollerek egyértelmű szabályozása, de egyéb fontos módosítások is várnak az autósokra.

Az egyik legnagyobb horderejű változást az utakon a B-s jogsival rendelkező vezetők motorhasználata hozhatja. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. Ez a változás több szempontból is előnyös lehet, egyrészt a motoros forgalom megnövekedése javíthatja a Pécsen belüli közlekedést azzal, hogy várhatóan kevesebb lesz a torlódás, ily módon pedig a várakozás alatti károsanyag-kibocsátás is csökken. A külföldi példák szerint nem nőtt meg a motoros balesetek száma az intézkedés hatására. Tilos lesz a driftelés és a motoros egykerekezés is, amely bár eddig is tilos volt, de csak utalások voltak a KRESZ-ben a veszélyes manőverekre, ezentúl a várakozások szerint egyértelműsítenek mindent, ami ebbe a kategóriába tartozik.

Rengeteg ráfutásos baleset történik, ezt előzhetik meg

A törekvések szerint ellenőrizhető és büntethető lesz a túl kis követési távolság, ami egyébként több nyugat-európai államban bevett gyakorlat. A tervezett KRESZ változások szerint 1-2 másodperc lesz az előírás a pillanatnyi sebességhatártól függően, így értelemszerűen a városokban és kétsávos utakon kisebb, gyorsforgalmi utakon, autópályákon pedig nagyobb követési távolságot írnak elő, mellyel szeretnék csökkenteni a ráfutásos balesetek számát. Baranyában már 2025-ben is számtalan ilyen sajnálatos esetről kellett beszámolnunk.