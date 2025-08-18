augusztus 18., hétfő

Időközi voks

2 órája

Új polgármestert választottak Baranyában!

Kaszás Endre

A három független jelölt közöl a korábbi polgármester, Gergics Melinda lett a befutó a vasárnapi időközi polgármester-választáson Besencén. Az ormánsági faluban azért hívták az urnához a választókat, mert a korábbi képviselőtestület május közepén feloszlatta magát.

A településen a 90 szavazásra jogosult polgárból 57-en éltek a lehetőséggel. Gergics Melinda 43 voksot gyűjtött be. Kihívói közül Kerényi László 11, Kollár Ibolya 3 szavazatot kapott. A faluban a négy képviselői mandátumért kilencen indultak a választáson.

 

