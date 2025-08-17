Cselevölgye
Újabb igen jó őzbak került terítékre Baranyából
A Nimród vadászújság beszámolója szerint bronzérmes bak esett a Baranya vármegyei Cselevölgye Vadásztársaság területén augusztus elsején.
Az elejtő kísérője társaságában hozta terítékre bakját. A vármegyei bírálaton 8 évesnek ítélték, a trófea kiskoponyás tömege 412 gramm és 118,3 nemzetközi pontot kapott - derült ki a Nimród közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.
