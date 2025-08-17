augusztus 17., vasárnap

Cselevölgye

1 órája

Újabb igen jó őzbak került terítékre Baranyából

A Nimród vadászújság beszámolója szerint bronzérmes bak esett a Baranya vármegyei Cselevölgye Vadásztársaság területén augusztus elsején.

Bama.hu

Az elejtő kísérője társaságában hozta terítékre bakját. A vármegyei bírálaton 8 évesnek ítélték, a trófea kiskoponyás tömege 412 gramm és 118,3 nemzetközi pontot kapott - derült ki a Nimród közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
