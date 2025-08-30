DDVIZIG
Újabb ökológiai vízpótlás az Ormánságban
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) napokban közzétett tájékoztatása szerint néhány héttel ezelőtt nyitották meg a sósvertikei duzzasztó oldalágát a Sellyei-Gürü-vízfolyáson, amellyel a talajvízszint emelése mellett a Piskói-tó és – az elosztó-műtárgy másik ágán – a Bresztik-tó vízpótlását látják el.
Az elmúlt hetek folyamatos vízbetáplálásának köszönhetően mindkét ágon megvalósult a teljes alrendszer feltöltése – ismertette a DDVIZIG.
