Bosszantó apróságok

1 órája

Újra ellepik az országot a vérszívók – itt lesz a legtöbb szúnyog

Bár a nyár első fele szokatlanul szúnyogmentes volt, augusztus végére ismét megnövekedett a vérszívók száma – elsősorban a Duna menti térségekben.

Bama.hu
A katasztrófavédelem közleménye szerint az év első hónapjaiban csak elszórtan, egy-egy nagyobb esőzést követően alakult ki zavaró szúnyogártalom, illetve a ház körül tenyésző fajok okoztak helyi gondot. A helyzet július végén változott, amikor egy kisebb árhullám vonult le a Dunán, ennek nyomán jelentős szúnyog-tenyészőhelyek jöttek létre.

A csípőszúnyogok átlagos élettartama 4–6 hét, és egy nyári áradást követően mintegy 10–15 nap múlva indul meg a tömeges rajzásuk. Ez azt jelenti, hogy a kellemetlenségek szeptember elejéig is eltarthatnak.

A szakemberek biológiai módszerekkel próbálják visszaszorítani a szúnyoglárvák számát, ám a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken ezek csak részben alkalmazhatók. Az elmúlt hetekben ezért autóról végzett permetezéssel is küzdöttek a kifejlett példányok ellen, és ez a következő napokban is folytatódik.

A hét során öt budapesti kerület mellett tíz vármegye 245 településén lesz szúnyoggyérítés. A kezelések elsősorban a Duna menti térségeket érintik – így a Szigetközt, Komáromot, Budapest több kerületét (III., IV., XIII., XXI., XXIII.), valamint Dunaújvárost és Szekszárdot. Emellett a Dráva mentén és Sopron környékén is végeznek munkálatokat, míg Baja és Mohács környékén a múlt héten az időjárás miatt elmaradt gyérítést pótolják. Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településén szintén fellépnek a vérszívók ellen.

A szúnyoggyérítés heti programja, valamint a kapcsolódó tájékoztatók és tanácsok elérhetők a katasztrófavédelem honlapján.

 

