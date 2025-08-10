augusztus 11., hétfő

Indul a banzáj

Tegnap, 8:20

Újra megtelik élettel a vár, érkeznek a sztárok!

Címkék#koncert#vattacukor#HRflow#zenekar#rajzverseny#strandröplabda

Jusztin Levente
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: WorldStockStudio

Augusztus 17-én színes programokkal várják az érdeklődőket a szászvári falunapra. A nap már reggel 9 órakor strandröplabda vándorkupával indul, majd 10 órától Szlivka Marianna festő kiállítása tekinthető meg a Várkastélyban. 11 órakor a Nagyboldogasszony-templomban koncertmisére kerül sor, délután 15 órától pedig a polgármester köszönti a résztvevőket. A kicsiket 15:15-től óriás buborék show várja, ezt követi táncbemutató, valamint az Illés Dóra Quartet fellépése. 18 órától Agárdi Szilvia ad koncertet, 19 órakor a HRflow zenekar lép színpadra, majd Dj BoBi gondoskodik a talpalávalóról. Egész nap kézműves árusok, egészségsátor, masszázs, hajfonás, jégkása, vattacukor, rajzverseny, sakk-asztal és egyéb kísérőprogramok teszik teljessé a rendezvényt.
 

 

