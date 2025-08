Csak egy hátizsák és elszántság kell – bejárja az egész világot az orfűi férfi

A Vándorful blog neve sokaknak ismerősen csenghet, akik szeretik az utazós írásokat követni – Németh Dániel évek óta járja a világot, történeteit pedig különleges szemszögből meséli el: nem a luxus, hanem az élmények hajtják. A bama.hu podcastsorozat legújabb epizódjában online kapcsolódtunk össze vele, hiszen jelenleg Franciaországban, Bordeaux-ban él.

Az utazásainak lényege nem a desztináció

Az adásban visszamentünk az időben: az első nagy utazás során Kína felé vette az irányt, és az a kaland olyan úton indította el Némethet, amelyből azóta szenvedély lett. Mesélt arról, hogyan vált a kényelmes utazás stoppolós, sátorozós, sokszor kőkemény kihívásokat tartogató életformává. A céljai között már nem egy város vagy ország áll, hanem maga az élmény egy hosszabb utazás során, a megélés, az út – legyen az Tanzánia, Észak-Korea, vagy épp egy pireneusi hegycsúcs.

Szóba került az is, hogyan inspirálódik, milyen térképeket böngészik órákon át, és miért nem tartja magát klasszikus utazós influencernek. Kiderült, miért próbálja tudatosan csökkenteni a repülőutak számát, és hogy mi köze ennek a faültetéshez. Németh Dániel elárulta, miért nem unatkozik soha egyedül, hogyan formálta személyiségét az utazás, és azt is, milyen tanácsot adna azoknak, akik szeretnének útra kelni, de nem tudják, hol kezdjék.

Egy történet egy fiatal férfiról, aki Orfűről indult, és a világ legelzártabb pontjain is járt már – miközben végig megmaradt annak a kíváncsi természetbarátnak, aki a térképeket gyerekkora óta szenvedéllyel nézegette. A vasárnap megjelenő podcastműsorunkat azoknak ajánljuk, akik valaha is gondoltak arra, hogy kiszabaduljanak a mindennapokból. Remek inspiráció is lehet, hogyan lehet a világot másként is látni.

Részletesebben ebben a cikkünkben írtunk a világutazóról, aki nemrég tette közzé a videóját, amiben Észak-Koreából hozott borát kóstolják.

