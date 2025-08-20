Úttal kötik össze a pipákat és a kilátót

Belterületi útfejlesztéssel az eddiginél jobb minőségű kapcsolatot teremtene az ibafai önkrományzat a Pipamúzeum és a Hollófészek kilátó között.

Az eddigi tapasztalat szerint külön-külön meglehetősen népszerű célpont mindkét objektum a turisták, különösen a kerékpáros turisták körében. A jó minőségű úttal megteremtett kapcsolat révén egymás forgalmát is tovább erősíthetné a két ibafai látványosság.