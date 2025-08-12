Pályázat
11 órája
Vadiúj, fullos játszótérnek örülhetnek a mislenyi gyerekek
Átadták a közösségnek a kozármislenyi Augusztus 20. téren egy pályázat révén, mintegy 60 millió forintból megvalósított játszóteret.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: JameSit
A helyi önkormányzat közölte: a létesítmény műszaki átadás-átvételét a napokban tartották. Pohl Marietta polgármester szerint méltó lett a létesítmény, ami köszönet illet mindenkit, aki részt vett a tervezésben, megvalósításban.
