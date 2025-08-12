augusztus 12., kedd

Pályázat

Vadiúj, fullos játszótérnek örülhetnek a mislenyi gyerekek

Címkék#pályázat#létesítmény#Pohl Marietta#önkormányzat#polgármester#gyerek

Átadták a közösségnek a kozármislenyi Augusztus 20. téren egy pályázat révén, mintegy 60 millió forintból megvalósított játszóteret.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: JameSit

A helyi önkormányzat közölte: a létesítmény műszaki átadás-átvételét a napokban tartották. Pohl Marietta polgármester szerint méltó lett a létesítmény, ami köszönet illet mindenkit, aki részt vett a tervezésben, megvalósításban.

 

