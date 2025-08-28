Valamit csináltak a kozármislenyieket zavaró vadriasztóval

Az elmúlt hetekben a mezőőr és a Közterület-felügyelet munkatársa több alkalommal személyesen, a helyszínen is egyeztettek az érintett gazdálkodóval, aki egyrészt jelezte, hogy a riasztót más irányba fordította, hogy ne a város felé szóljon, másrészt vállalta, hogy a berendezést villanypásztorra cseréli – ennek előkészületei jelenleg is zajlanak.

Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, de kapcsolatban vagyunk a Kormányhivatallal, és a továbbiakban is folyamatosan egyeztetünk az érintett gazdálkodóval annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, és városunk lakói nyugodtan pihenhessenek

- írta a hivatal.