1 órája
Valamit csináltak a kozármislenyieket zavaró vadriasztóval
Az elmúlt időszakban Kozármislenyben sokakat zavartak az éjszaka hallható durranások, többen hangot is adtak nemtetszésüknek - közölte a helyi önkormányzat, amely felvette a kapcsolatot az érintett gazdálkodóval, aki a vadkár ellen védekezik a szerkezettel.
Az elmúlt hetekben a mezőőr és a Közterület-felügyelet munkatársa több alkalommal személyesen, a helyszínen is egyeztettek az érintett gazdálkodóval, aki egyrészt jelezte, hogy a riasztót más irányba fordította, hogy ne a város felé szóljon, másrészt vállalta, hogy a berendezést villanypásztorra cseréli – ennek előkészületei jelenleg is zajlanak.
Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, de kapcsolatban vagyunk a Kormányhivatallal, és a továbbiakban is folyamatosan egyeztetünk az érintett gazdálkodóval annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, és városunk lakói nyugodtan pihenhessenek
- írta a hivatal.