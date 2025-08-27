Változik a menetrend: újra közlekednek az iskolai és a gyorsjáratok is

Az őszi menetrend az oktatási intézményekben kezdődő nevelési munkához igazodva 2025. szeptember 1-jén (hétfőn) kezdődik, és tervezetten 2026. június 19-ig (péntekig) tart. A szeptember 1-jén induló menetrend célja a stabil és pontos autóbusz-közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A menetrendi változások, bővítések a nyári menetrendet megelőző menetrendi struktúrába épültek be, a hétfőn életbe lépő változásokkal visszatérnek a társaság iskolai és gyorsjáratai is.

A legfontosabb menetrendi módosítások munkanapokon:

A Főpályaudvarról 16:44-kor, a Hőerőműtől 17:05-kor induló 20A/20Y járatpár megszűnik.

Kertvárosból 17:00-kor 121X járat indul.

A Hőerőműtől 18:07-kor 20X helyett 21X járat indul.

Uránvárosból 18:05-kor, a Baromfifeldolgozótól 18:32-kor induló 21/21X járatpár megszűnik.

Uránvárosból 18:00-kor 121X járat indul.

A Főpályaudvaról 20B 16:15 helyett 16:20-kor, Baromfifeldolgozótól a 21X járat 16:35 helyett 16:37-kor indul.

A legfontosabb menetrendi módosítások szabad- és munkaszüneti napokon: