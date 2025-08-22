Döntöttek
2 órája
Várni kell a rekordra: a viharos idő miatt elmarad a vízipisztolycsata
Forrás: MW
Fotó: Gál Gábor
A Magyar Fürdőszövetség pénteki döntése értelmében elmarad a nagyszabású III. Országos Vízipisztolycsata, amelyet augusztus 23-án tartottak volna országszerte, többek között a pécsi Hullámfürdőben is.
A szervezők az előrejelzések alapján várható viharos időjárás miatt voltak kénytelenek lefújni az eseményt. A program egyik legnagyobb vonzereje a rekordkísérlet lett volna, ám erre a résztvevőknek most legalább egy évet kell várniuk.
