Várni kell a rekordra: a viharos idő miatt elmarad a vízipisztolycsata

A Magyar Fürdőszövetség pénteki döntése értelmében elmarad a nagyszabású III. Országos Vízipisztolycsata, amelyet augusztus 23-án tartottak volna országszerte, többek között a pécsi Hullámfürdőben is.

A szervezők az előrejelzések alapján várható viharos időjárás miatt voltak kénytelenek lefújni az eseményt. A program egyik legnagyobb vonzereje a rekordkísérlet lett volna, ám erre a résztvevőknek most legalább egy évet kell várniuk.