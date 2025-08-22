augusztus 22., péntek

Döntöttek

29 perce

Várni kell a rekordra: a viharos idő miatt elmarad a vízipisztolycsata

Címkék#III Országos Vízipisztolycsata#Magyar Fürdőszövetség#rekordkísérlet

Bama.hu
Várni kell a rekordra: a viharos idő miatt elmarad a vízipisztolycsata

Forrás: MW

Fotó: Gál Gábor

A Magyar Fürdőszövetség pénteki döntése értelmében elmarad a nagyszabású III. Országos Vízipisztolycsata, amelyet augusztus 23-án tartottak volna országszerte, többek között a pécsi Hullámfürdőben is.

A szervezők az előrejelzések alapján várható viharos időjárás miatt voltak kénytelenek lefújni az eseményt. A program egyik legnagyobb vonzereje a rekordkísérlet lett volna, ám erre a résztvevőknek most legalább egy évet kell várniuk.

 

