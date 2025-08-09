augusztus 9., szombat

Megújul

Látványos átalakulás előtt áll a városközpont

Kicserélik az elavult távhővezetékeket Komló belvárosában. A városközpont látványos átalakulás előtt áll, nagyszabású közterület-fejlesztésre készülnek.

Wald Kata

Az elavult távhővezetékek cseréje kezdődött meg Komló belvárosában - cél, hogy a tervezett nagyszabású közterület-fejlesztést megelőzően minden szükséges közmű a helyén legyen. Első lépésként a Komlóverzum, a posta, az önkormányzati épület, a sportközpont és a Városház tér környékét érintő szakasz újul meg - ez a távhőrendszer eredeti nyomvonalához tartozott, és mára elhasználódott, indokolt a modernizálás. Jövőre pedig tovább folytatják a munkát az OTP és a Városház téri üzletek közötti területen, akkor szeretnék befejezni a szakasz összekötését a már korábban megújított Bem utca–OTP–Kossuth Lajos utca közötti részhez. A belvárost érintő beruházásokról a többi közműszolgáltatót is előre értesíti az önkormányzat, így a felújításokat még a fejlesztések előtt elvégezhetik.

város látványos fejlesztés
A városközpont teljes megújulása a 48-as tér fejlesztésével vette kezdetét

 

A város központja teljesen megújul 

Komlón a belváros egésze látványos átalakuláson megy keresztül az elkövetkezendő időszakban - többek közt a Városház tér és környezetének teljes megújítását is tervezik Komlón. A belváros képét alapvetően átformáló fejlesztések évekkel ezelőtt a 48-as tér rehabilitációjával indultak, ezt követi hamarosan a Zengő áruházig tartó szakasz megújítása, a harmadik etap pedig az áruháztól a Berek utcáig tartó rész fejlesztése, aminek a Városház tér is a része. 

A cél, hogy itt egy, a 21. századnak, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, a környező épületekhez igazodó, multifunkcionális tér jöjjön létre, amely rendezvények tartására éppúgy alkalmas, mint arra, hogy gyerekek, felnőttek, családok, idősek, fiatalok, azaz mindenki a szabadidejét kellemesen el tudja itt tölteni, illetve pihenéshez is kellőképpen komfortos legyen. 

 

