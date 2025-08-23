Új kenyér
3 órája
Vasárnap úrvacsorás istentiszteletet tartanak Sellyén
Az új kenyér ünnepéhez kapcsolódva úrvacsorás istentiszteletekre várja a híveket a Sellyei Református Egyházközség 2025. augusztus 24-én, vasárnap.
Az alkalmak:
09:00 – Kákicsi Kiss Géza Emlékház
11:00 – Sellyei Református Templom
Az ünnepi istentiszteleteken a gyülekezet hálát ad az aratásért és a mindennapi kenyérért, valamint közösen élheti át az úrvacsora közösségformáló erejét.
Az egyházközség minden érdeklődőt szeretettel hív és vár erre a különleges alkalomra.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás
2025.08.02. 19:10
Megvillantak a régi sztárok: Zámbó Jimmytől Torghelle Sándor értékeléséig (GALÉRIA+VIDEÓ)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre