Vasárnap úrvacsorás istentiszteletet tartanak Sellyén

Az új kenyér ünnepéhez kapcsolódva úrvacsorás istentiszteletekre várja a híveket a Sellyei Református Egyházközség 2025. augusztus 24-én, vasárnap.

Az alkalmak:

09:00 – Kákicsi Kiss Géza Emlékház

11:00 – Sellyei Református Templom

Az ünnepi istentiszteleteken a gyülekezet hálát ad az aratásért és a mindennapi kenyérért, valamint közösen élheti át az úrvacsora közösségformáló erejét.

Az egyházközség minden érdeklődőt szeretettel hív és vár erre a különleges alkalomra.