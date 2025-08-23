augusztus 23., szombat

Új kenyér

1 órája

Vasárnap úrvacsorás istentiszteletet tartanak Sellyén

Címkék#Kákicsi Kiss Géza Emlékház#Sellyei Református Egyházközség#úrvacsora#gyülekezet

Bama.hu

Az új kenyér ünnepéhez kapcsolódva úrvacsorás istentiszteletekre várja a híveket a Sellyei Református Egyházközség 2025. augusztus 24-én, vasárnap.

Az alkalmak:

09:00 – Kákicsi Kiss Géza Emlékház

11:00 – Sellyei Református Templom

Az ünnepi istentiszteleteken a gyülekezet hálát ad az aratásért és a mindennapi kenyérért, valamint közösen élheti át az úrvacsora közösségformáló erejét.

Az egyházközség minden érdeklődőt szeretettel hív és vár erre a különleges alkalomra.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
