Véres események jönnek − elő az iratokkal

A Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz Mecseknádasdon, a Civil Közösségek Házában (7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 68.) 2025. augusztus 29-én, pénteken 13:00 és 15:00 óra között.

A szervezők minden kedves véradót ajándékkal várnak. Fontos, hogy a véradók hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcím- és TAJ-kártyájukat, valamint csak egészséges állapotban jelenjenek meg. Betegen vért adni nem lehet.

„Adj vért, adj életet!” – a felhívás most is érvényes: minden egyes véradás életeket menthet.