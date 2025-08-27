Életmentő lehet
32 perce
Véres események jönnek − elő az iratokkal
Illusztráció.
Fotó: Denes Martonfai
A Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz Mecseknádasdon, a Civil Közösségek Házában (7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 68.) 2025. augusztus 29-én, pénteken 13:00 és 15:00 óra között.
A szervezők minden kedves véradót ajándékkal várnak. Fontos, hogy a véradók hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcím- és TAJ-kártyájukat, valamint csak egészséges állapotban jelenjenek meg. Betegen vért adni nem lehet.
„Adj vért, adj életet!” – a felhívás most is érvényes: minden egyes véradás életeket menthet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre