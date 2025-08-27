augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentő lehet

32 perce

Véres események jönnek − elő az iratokkal

Címkék#lakcím#vér#Mecseknádasd#igazolvány#Magyar Vöröskereszt

Bama.hu
Véres események jönnek − elő az iratokkal

Illusztráció.

Fotó: Denes Martonfai

A Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz Mecseknádasdon, a Civil Közösségek Házában (7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 68.) 2025. augusztus 29-én, pénteken 13:00 és 15:00 óra között.

A szervezők minden kedves véradót ajándékkal várnak. Fontos, hogy a véradók hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcím- és TAJ-kártyájukat, valamint csak egészséges állapotban jelenjenek meg. Betegen vért adni nem lehet.

„Adj vért, adj életet!” – a felhívás most is érvényes: minden egyes véradás életeket menthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu