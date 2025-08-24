A 3,5 kilós gírosz sem jelentett gondot a pécsi evőbajnoknak óriásnak

Fegyverneky Zsolt története a versenyevésről egy pécsi gíroszozóban kezdődött, ahol barátjával egy két és fél kilós tál kihívásra nevezett be. Az étel ingyen járt a sikeres teljesítőknek, ám ennél többet adott: egy olyan hobbit, amelyből később sorozatos megmérettetések és győzelmek születtek.

A mai napig a legnagyobb kupám ebből a gíroszból van

– emlékezett vissza mosolyogva.

A versenyevésről mesélt Fegyverneky Zsolt

Fotó: Kovács Liliána

Azóta több mint húsz versenyen vett részt, s majdnem az összeset megnyerte. A szabályok nem mindig azonosak: van, ahol időre kell enni, máskor a mennyiség számít, de akadnak csípős kihívások is. A júliusi kaposvári verseny például különösen emlékezetes volt, ahol Fegyverneky tíz induló közül egyedüliként tudta teljesíteni a feladatot – három és fél kiló gíroszt és egy liter kólát 40 perc alatt.

Az egészség nagyon fontos szerinte

De hogyan lehet minderre felkészülni? A személyi edzőként dolgozó versenyevő hangsúlyozta: nem éhezteti magát, sőt, éppen ellenkezőleg. Szénsavas italokkal és nagy térfogatú ételekkel tágítja a gyomrát, közben pedig edzésekkel tartja formában testét.

Nem szabad életvitelszerűen csinálni – ez a legfontosabb. Nekem hobbi, amibe néhány havonta belefér egy-egy kihívás.

A versenyek után probiotikumokkal, könnyebb étrenddel és pihenéssel regenerálja emésztőrendszerét.

A laikus számára furcsán hangozhat, hogy valaki szívesen vállalja a gyomrot próbára tevő feladatokat, de Fegyverneky szerint ez nem puszta „zabálás”. Inkább koncentrációról, taktikáról és testtudatról van szó. Például sosem ül le evőversenyen, mert úgy a gyomor összenyomódik; a villát pedig mellőzi, hiszen az lassítja az étkezést. Ezek az apró trükkök sokszor a siker kulcsát jelentik.

Szövetség is alakult a versenyevésből

A magyar evőverseny-színtér ugyan kisebb, mint az amerikai, de már hazánkban is működik szövetség, ahol hivatalos selejtezőket szerveznek. Ugyanakkor sok étterem önállóan is hirdet kihívásokat, főként figyelemfelkeltés céljából. Fegyverneky Zsolt szerint Baranyában még kevés az ilyen kezdeményezés, pedig szerinte lenne rá érdeklődés, ám a hazai közönség sokszor prűdnek tartja a látványt.