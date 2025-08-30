3 órája
Kezdődik az iskola, féltik a gyerekeket − már a játszótérre sem mernek kimenni a faluban élők
Hiába jelezték már minden fórumon a problémát a lakók, továbbra sem történt megoldás. Veszélyes állatok járják az utcákat, többen úgy vélik, hogy előbb utóbb tragédia lesz a vége. – Kijárási tilalom van Vajszlón? – tette fel a kérdést bosszúsan egy helyi lakos.
Hatalmas termetű kutya borzolja a kedélyeket.
Forrás: Olvasói fotó
A közelmúltban számoltunk be arról, hogy három elszabadult kutya betört egy vajszlói családi ház udvarára, ahol több háziállattal is végeztek, valamint jelentős anyagi kárt okoztak egy személygépkocsiban is. A lakók attól tartanak, hogy addig várnak az elszabadult, veszélyes állatok problémájának megoldásával, míg tragédia történik.
Veszélyes állatok tartják sakkban a gyermekes családokat és a falu lakóit
Egy vajszlói olvasónktól kaptuk azokat a fotókat, amelyen egy jól megtermett, otthonról elkóborolt kutya látható, ami információink szerint már jó ideje hergeli a községet, mivel gazdái nem képesek kordában tartani. Úgy tudjuk, hogy ez az állat nem volt tagja annak a hármasnak, akik korábban a már említett haszonállatokkal végeztek Vajszlón, ám ez nem megnyugvásra ad okot a helyieknek. Ez ugyanis sajnos azt bizonyítja, hogy a veszélyes állatok száma egyre több a településen.
„Nyakunkon az iskolakezdés, így engedjük el a gyerekeket otthonról? Egy munkába igyekvő felnőtt is elég rendesen megdermedne, ha találkozna egy ekkora állattal az utcán éjszaka vagy hajnalban” − véli egy helyi lakos, aki hozzátette, rengeteg helyen jelezte már a problémát, hiába.
Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség szerda éjszaka pécsi belvárosba (FOTÓ+VIDEÓ)
„Kijárási tilalom van Vajszlón? Ezek szerint akkor mindenkinek ajánlatos kapun belül tartózkodni, mert ez a kutya bárhol lehet Vajszló utcáin. A játszótérre se kell mostanában menni amíg a kutya az utcákat rója” − vélekednek dühödten a helyiek.
Videóra vették a nagytestű kutya „betörését”
Egy helyi férfi felvételt is készített arról, hogy az említett állat a szülei udvarára hatolt be. Attila videójához annyit fűzött hozzá, hogy ennek egyszer rossz vége lesz, de szerinte a kutya gazdái tisztességek emberek és megfogják oldani a helyzetet.
Fontos megjegyezni, hogy a lakosok tudják, nem az állat tehet róla, hogy nem tudják kordában tartani. Többen már az állatbefogókat látnák szívesen, ám a településnek információink szerint nincs szerződése gyepmesterrel.
Az ügyben megkerestük a vajszlói önkormányzatot is, amint válaszolnak kérdéseinkre, frissítjük cikkünket, vagy új cikket írunk.