Kezdődik az iskola, féltik a gyerekeket − már a játszótérre sem mernek kimenni a faluban élők

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy három elszabadult kutya betört egy vajszlói családi ház udvarára, ahol több háziállattal is végeztek, valamint jelentős anyagi kárt okoztak egy személygépkocsiban is. A lakók attól tartanak, hogy addig várnak az elszabadult, veszélyes állatok problémájának megoldásával, míg tragédia történik.

Veszélyes állatok róják Vajszló utcáit.

Forrás: Olvasói fotó

Veszélyes állatok tartják sakkban a gyermekes családokat és a falu lakóit

Egy vajszlói olvasónktól kaptuk azokat a fotókat, amelyen egy jól megtermett, otthonról elkóborolt kutya látható, ami információink szerint már jó ideje hergeli a községet, mivel gazdái nem képesek kordában tartani. Úgy tudjuk, hogy ez az állat nem volt tagja annak a hármasnak, akik korábban a már említett haszonállatokkal végeztek Vajszlón, ám ez nem megnyugvásra ad okot a helyieknek. Ez ugyanis sajnos azt bizonyítja, hogy a veszélyes állatok száma egyre több a településen.

„Nyakunkon az iskolakezdés, így engedjük el a gyerekeket otthonról? Egy munkába igyekvő felnőtt is elég rendesen megdermedne, ha találkozna egy ekkora állattal az utcán éjszaka vagy hajnalban” − véli egy helyi lakos, aki hozzátette, rengeteg helyen jelezte már a problémát, hiába.