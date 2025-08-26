Ezt inkább ne!
1 órája
Vettél ilyet? Hiba volt – népszerű jutalomfalatot hívtak vissza
Idegen anyag jelenléte miatt hívott vissza egy népszerű terméket a szakhatóság – ha vettél ilyet, azonnal vidd vissza!
Illusztráció.
Fotó: Dusan Petkovic
Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – ez az a termék, amely veszélyes lehet az állatokra, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne adják lovaknak.
A tudnivalók:
- A termékek megnevezése: Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – többféle ízesítés
- Márka: Fouganza (Fougatreats)
- A probléma jellege: idegen anyag jelenléte
- Forgalmazó: Tízpróba Magyarország Kft.
Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik. A termékvisszahívás természetesen kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre