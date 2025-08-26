Vettél ilyet? Hiba volt – népszerű jutalomfalatot hívtak vissza

Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – ez az a termék, amely veszélyes lehet az állatokra, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne adják lovaknak.

A tudnivalók:

A termékek megnevezése: Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – többféle ízesítés

Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – többféle ízesítés Márka: Fouganza (Fougatreats)

Fouganza (Fougatreats) A probléma jellege: idegen anyag jelenléte

idegen anyag jelenléte Forgalmazó: Tízpróba Magyarország Kft.

Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik. A termékvisszahívás természetesen kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.