Ezt inkább ne!

1 órája

Vettél ilyet? Hiba volt – népszerű jutalomfalatot hívtak vissza

Címkék#Nébih#Dechatlon#áruház#alapanyag#márka

Idegen anyag jelenléte miatt hívott vissza egy népszerű terméket a szakhatóság – ha vettél ilyet, azonnal vidd vissza!

Bama.hu
Vettél ilyet? Hiba volt – népszerű jutalomfalatot hívtak vissza

Illusztráció.

Fotó: Dusan Petkovic

Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – ez az a termék, amely veszélyes lehet az állatokra, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a vásárlókat, hogy az alábbi azonosító adatokkal megegyező termékeket ne adják lovaknak.

A tudnivalók: 

  • A termékek megnevezése: Természetes alapanyagokból készült préselt jutalomfalat lovak jutalmazására – többféle ízesítés
  • Márka: Fouganza (Fougatreats)
  • A probléma jellege: idegen anyag jelenléte
  • Forgalmazó: Tízpróba Magyarország Kft.

Az érintett termékek a Dechatlon áruházakba visszavihetők, a termékek vételárát visszatérítik. A termékvisszahívás természetesen kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

 

