Vigyázat: Nagy baj lehet, ha ma nem figyelünk ezeken a baranyai utakon!

Továbbra is csatornaépítési munkálatok okán sávlehúzásos terelésre kell számítani az 58-as számú, Pécs-Harkány-Drávaszabolcs másodrendű főúton.

Az 57-es számú Mohács-Pécs másodrendű főúton szintén folynak a munkálatok, az 56-57 úti körforgalom lezárása (annak átépítése miatt) Terelőút a kétirányúsított 56412-es összekötőúton, a megépült terelőúton, valamint a terelő útnak kijelölt városi úthálózaton.

A 6-os főúton (Budapest-Pécs-Barc) Bogádnál kell kátyúzásra, útkarbantatásra számítani: sávlezárás várható km szelvény szerint csökkenő irányban (bal oldalon), Budapest felé.

Az 5711-es számú úton Vokányban, az iskolánál csatornaépítés miatt augusztus 28-ig várható félpályás lezárás, km szelvény szerint csökkenő irányban (bal oldal).

Számos további szakaszon lesznek kisebb-nagyobb munkálatok, útszűkületre kell több helyszínen számítani, ezekről az utinform.hu weboldalon tájékozódhatunk.