Irtanak

6 órája

Vigyük be az élelmiszert és a ruhákat! Vegyszer kerül a levegőbe

Wald Kata

Gyérítik a szúnyogokat a héten Bólyban. Az önkormányzat felhívása szerint augusztus 13-án a napnyugta utáni órákban kerül sor a beavatkozásra, a pótnapok augusztus 14, illetve 15-e. A készítmény, amit a gyérítés során használnak, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. 

Javasolt azonban a szabadban tárolt játékokat, élelmiszereket, illetve a szabadban szárított ruhákat a kezelés időtartama alatt letakarni vagy begyűjteni. A kezelt területen termő zöldségek, gyümölcsök fogyasztás előtti alapos megmosása szintén javasolt. 

 

