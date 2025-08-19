Elküldtük
1 órája
Világvége: órák óta nem működik a One szolgáltatása Pécsen
Kedden délután olvasóink jelezték délután 3 óra környékén, hogy a pécsi nyugati városrészben órák óta nem elérhetők a One szolgáltatásai. A probléma azóta sem állt helyre. A kimaradás miatt több száz háztartás maradt kapcsolat nélkül.
Az ügyfelek kifogásolják, hogy a szolgáltató nem adott tájékoztatást a leállás okáról vagy várható időtartamáról, így teljes bizonytalanságban várják a helyreállítást. A meghibásodás különösen a távmunkában dolgozókat és az iskolakezdés előtt álló családokat érintheti érzékenyen.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a One ügyfélszolgálatát, amint válaszolnak megkeresésünkre, közöljük hírportálunkon válaszukat.
