Elküldtük

1 órája

Világvége: órák óta nem működik a One szolgáltatása Pécsen

Jusztin Levente
Világvége: órák óta nem működik a One szolgáltatása Pécsen

Kedden délután olvasóink jelezték délután 3 óra környékén, hogy a pécsi nyugati városrészben órák óta nem elérhetők a One szolgáltatásai. A probléma azóta sem állt helyre. A kimaradás miatt több száz háztartás maradt kapcsolat nélkül. 

Az ügyfelek kifogásolják, hogy a szolgáltató nem adott tájékoztatást a leállás okáról vagy várható időtartamáról, így teljes bizonytalanságban várják a helyreállítást. A meghibásodás különösen a távmunkában dolgozókat és az iskolakezdés előtt álló családokat érintheti érzékenyen. 

Az esettel kapcsolatban megkerestük a One ügyfélszolgálatát, amint válaszolnak megkeresésünkre, közöljük hírportálunkon válaszukat.

 

