Zárd be az ablakokat − jön a vegyszerezés!

Vajszló település területén 2025. augusztus 13-án, napnyugta után földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor. Rossz idő esetén a pótnapok augusztus 14–15. lesznek, szintén este.

A munkálatok során Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó szert alkalmaznak, amelyek kis mennyiségben kizárólag a rovarokat pusztítják, emberekre és melegvérű állatokra nem veszélyesek, hatóanyaguk néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság számára ajánlott óvintézkedések közé tartozik a szabadban tárolt élelmiszerek, gyermekjátékok, ruhák letakarása, az ablakok és ajtók zárva tartása, valamint a szellőztető berendezések kikapcsolása a kezelés idején és azt követő egy órában. A kezelt területről származó zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt meg kell mosni, és kerülni kell a gépkocsi közvetlen közelségét munka közben.

A lakosságot arra is kérik, hogy rendszeresen ürítsék ki vagy fedjék le a ház körüli vízgyűjtő edényeket, hogy megelőzzék a szúnyoglárvák kifejlődését.