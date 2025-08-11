augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes felkészülni

1 órája

Zárd be az ablakokat − jön a vegyszerezés!

Címkék#ruha#gépkocsi#élelmiszer#edény#ház#óvintézkedés

Érdemes előre felkészülni, bepakolni az udvarról.

Bama.hu
Zárd be az ablakokat − jön a vegyszerezés!

Már Baranyában is elkezdték a szúnyoggyérítési folyamatokat

Fotó: MW

Vajszló település területén 2025. augusztus 13-án, napnyugta után földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor. Rossz idő esetén a pótnapok augusztus 14–15. lesznek, szintén este.

A munkálatok során Deltasect Plus 1,2 ULV vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó szert alkalmaznak, amelyek kis mennyiségben kizárólag a rovarokat pusztítják, emberekre és melegvérű állatokra nem veszélyesek, hatóanyaguk néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság számára ajánlott óvintézkedések közé tartozik a szabadban tárolt élelmiszerek, gyermekjátékok, ruhák letakarása, az ablakok és ajtók zárva tartása, valamint a szellőztető berendezések kikapcsolása a kezelés idején és azt követő egy órában. A kezelt területről származó zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt meg kell mosni, és kerülni kell a gépkocsi közvetlen közelségét munka közben.

A lakosságot arra is kérik, hogy rendszeresen ürítsék ki vagy fedjék le a ház körüli vízgyűjtő edényeket, hogy megelőzzék a szúnyoglárvák kifejlődését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu