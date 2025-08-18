augusztus 18., hétfő

Zrínyi Napok

1 órája

Mit csinál a világűr után Kapu Tibor? – Szigetváron kiderül!

Szigetváron minden évben megemlékeznek Zrínyi Miklósról és a vár védőinek hősies küzdelméről. A hagyományból napjainkra a város legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye nőtte ki magát. A Zrínyi Napok 2025-ben is várja a látogatókat.

Tóth Viktória

A 2025-ös Zrínyi Napok különösen gazdag programkínálattal jelentkezik, amely több napon át kínál kikapcsolódást és feltöltődést minden korosztálynak. A történelmi események újrajátszása mellett színpadi produkciók, sportprogramok és koncertek gondoskodnak a változatos szórakozásról.

A Zrínyi Napok 2024-es felvonulása
A Zrínyi Napokra 2024-ben is érdemes volt ellátogatni
Fotó: Kovács Liliána

Az rendezvénysorozat augusztus 30-án a Várban a Zrínyi 1566 musical bemutatásával indul. Szeptember 4-től koszorúzási ünnepségek és megemlékezések következnek, 5-én pedig kiállításmegnyitók és esti koncertek színesítik a programot. A Zrínyi téren fellép többek között a Szerelemvonat zenekar, a Trotty Lee’k, valamint a kempingben a Neoton ad koncertet.

Szeptember 6-án, szombaton a gasztronómia, a sport és a kultúra kerül előtérbe. Reggel kezdődik a Zrínyi Napok Bográcsmesterei Főzőverseny, majd a gimnázium tornacsarnokában kosárlabda kupa várja a sportkedvelőket. A kézművesek utcájában kirakodóvásár fogadja a vendégeket, a gyerekeket Brandnyúl és különféle interaktív programok szórakoztatják, miközben hadijáték, táncbemutatók, ABBA Show és Delta koncert is lesz.

Kapu Tibor is eljön a Zrínyi Napokra

A zárónap, szeptember 7. kegyeleti szentmisével kezdődik. A délelőtt folyamán a látogatók a MancsRanch állataival is találkozhatnak, délután pedig a hagyományőrző alakulatok ünnepélyes jelentéstétele és a Szigetvár ostroma hadijáték idézi meg a történelmi eseményeket. A rendezvénysorozat a belső várban katonai tiszteletadással és tűzijátékkal zárul. Különlegesség, hogy az este folyamán a tervek szerint Kapu Tibor és Cserényi Gyula kutatóűrhajósok is ellátogatnak Szigetvárra, akik élményeiket osztják meg az érdeklődőkkel.

A Zrínyi Napok egyik látványos jelenete
Hagyományőrzők bemutatója
Fotó: Kovács Liliána

Zentai Krisztina szervező, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület elnöke hírportálunknak hangsúlyozta: a szervezésnél fontos szempont volt, hogy a hagyományőrző elemek mellett a programon minél több helyi közösség bemutatkozhasson. S minden korosztály számára kínáljanak programlehetőségeket.

– Vasárnap az Északi kapunál megelevenítjük Zrínyi és katonái hősies küzdelmét, a kitörést és Zrínyi halálát. Szombaton az óváros és a vár elvesztése a csata témája. Új résztvevői a Zrínyi Napoknak a Pavane Zászloforgatók Együttese.

  – fogalmazott. – Újdonság lesz még a Ninja Warrior pálya és idén hívtuk meg először a testvérvárosaink néptánccsoportjait is. Reméljük, ha valaki ellátogat a rendezvény bármely napjára, akkor egy nagyon kellemes délutánt, estét tud eltölteni Szigetváron.

A részletes programok a város hivatalos honlapján és a Szigetvári Vigadó közösségi oldalán. S elérhető az online programfüzet is.

 

