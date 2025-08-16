A zsinagóga különleges koncerteknek ad otthont

Idén szeptember 7. és 18. között várja a közönséget Zsidó Kulturális Fesztivál, amelyet immár 27. alkalommal rendeznek meg hazánkban. Pécsett a zsinagóga is különleges programoknak ad otthont.

A pécsi zsinagóga különleges koncerteknek ad otthont a 27. Zsidó Kulturális Fesztivál keretében

A zsinagóga két koncertnek ad otthont az országos fesztivál keretében

A 27. Zsidó Kulturális Fesztivál keretében lép színpadra a Sabbathsong Klezmer Band ,,Több mint klezmer a pécsi zsinagógában…” címmel szeptember 14-én, vasárnap este 7 órakor. A Masa Tamás énekes és trombitaművész által vezetett együttes 1998-ban alakult – fontos missziójuk a zsidó-keresztény párbeszéd fontosságának hangsúlyozása, valamint a rasszizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem a zenei műfajok sokszínűségével. Az együttes tagjainak többség klasszikus zenész, de vannak köztük olyanok, akik a dzsessz, a népzene és a világzene felől érkeznek. Repertoárjukban kiemelt szerepet kapnak a bibliai ihletésű zsoltárok, a kelet-európai klezmer dalok, de játszanak mizrahi, ladino, jiddis, izraeli tradicionális és modern szerzeményeket, musical részleteket is.

A 27. Zsidó Kulturális Fesztivál részeként, szintén a pécsi zsinagógában kamarazenei koncerttel tisztelegnek a 20. századi magyar zene egyik legnagyobb mestere, Weiner Leó kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző emléke előtt a születésének 140. évfordulója alkalmából. – Vonós kamarazenei művein keresztül a Deák Vonósnégyes nemcsak alkotói nagyságát, hanem emberi és pedagógusi örökségét is megidézi szeptember 15-én, hétfőn 19 órától a pécsi zsinagógában – a fesztivál programajánlója szerint.